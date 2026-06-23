Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 12:26

Происшествия

В Воронежской области объявили 23–25 июня днями траура после атаки ВСУ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В Воронежской области 23–25 июня объявлены днями траура в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев в мессенджере MAX.

"Она (атака. – Прим. ред.) оказалась для нас самой тяжелой за последнее время. Погибли пять мирных жителей, множеству наших земляков понадобилась помощь врачей", – подчеркнул глава области, добавив, что для пострадавших будет сделано все возможное.

В течение трех дней траура на территории региона будут приспущены государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям также рекомендовано скорректировать содержание трансляций и воздержаться от развлекательных мероприятий.

Гусев напомнил, что удар по Воронежу был нанесен в День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что каждый, кто отдавал и исполнял этот приказ, понесет наказание.

После атаки ВСУ на город в медучреждения обратились несколько десятков граждан. Осколками ракеты были повреждены 10 многоквартирных домов. В частном секторе зафиксированы повреждения кровли в 6 домовладениях.

Также в результате ударов повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части города. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

Чем заняться в парках в рамках программы "Лета в Москве"?

До 31 августа в 17 парках все желающие смогут посетить бесплатные кружки

До 27 сентября в трех парках продолжается проект "Лесные библиотеки"

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика