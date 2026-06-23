В Воронежской области объявили 23–25 июня днями траура после атаки ВСУ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В Воронежской области 23–25 июня объявлены днями траура в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев в мессенджере MAX.

"Она (атака. – Прим. ред.) оказалась для нас самой тяжелой за последнее время. Погибли пять мирных жителей, множеству наших земляков понадобилась помощь врачей", – подчеркнул глава области, добавив, что для пострадавших будет сделано все возможное.

В течение трех дней траура на территории региона будут приспущены государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям также рекомендовано скорректировать содержание трансляций и воздержаться от развлекательных мероприятий.

Гусев напомнил, что удар по Воронежу был нанесен в День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что каждый, кто отдавал и исполнял этот приказ, понесет наказание.

После атаки ВСУ на город в медучреждения обратились несколько десятков граждан. Осколками ракеты были повреждены 10 многоквартирных домов. В частном секторе зафиксированы повреждения кровли в 6 домовладениях.

Также в результате ударов повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части города. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте.