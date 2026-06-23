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23 июня, 12:39

Происшествия

ВСУ нанесли ракетный удар по Алексеевке в Белгородской области

Фото: MAX/"Оперштаб Белгородской области"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Алексеевке в Белгородской области, сообщает RT со ссылкой на региональный оперштаб.

Отмечается, что была повреждена кровля частного дома, а на территории местного предприятия произошло возгорание. К настоящему моменту его удалось ликвидировать.

Ранее украинские военные атаковали Воронеж. Погибли 5 человек, а несколько десятков граждан обратились в медучреждение.

В результате осколками оказались повреждены 10 многоквартирных домов, а в частном секторе зафиксированы повреждения кровли в 6 домовладениях. В левобережной части города пострадало промышленное предприятие.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Кроме того, 23–25 июня в Воронежской области объявлены днями траура. В этот период на территории региона будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано внести коррективы в программу мероприятий и содержание трансляций.

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