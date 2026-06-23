ГАИ опровергла ужесточение ответственности за использование телефона за рулем с 1 июля

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Информация об ужесточении ответственности за использование телефона за рулем с 1 июля не достоверна. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

Так в ведомстве опровергли распространяемые в СМИ, интернете и соцсетях сообщения о якобы усилении наказания за нарушения ПДД и об изменении процедуры проверки светопропускной способности стекол автомобилей.

В ГАИ напомнили, что любые нововведения в законодательстве о безопасности дорожного движения регулируются на федеральном уровне и публикуются только на официальном портале проектов нормативных актов, а после утверждения – на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее правительство России утвердило план реформы безопасности дорожного движения до 2036 года. Согласно документу, Госавтоинспекция сможет участвовать в техосмотре транспорта, перевозящего опасные грузы, с 2028 года.

Сейчас ГИБДД только выдает разрешения на перевозки и проверяет документы на дорогах, а диагностику выполняют аккредитованные операторы. Однако после 2028-го сотрудники Госавтоинспекции также будут следить за состоянием цистерн, газовозов и другой опасной техники.