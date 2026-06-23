23 июня, 12:24Общество
260 человек набрали 100 баллов на ЕГЭ по истории
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
Число выпускников, которые сдали ЕГЭ по истории на 100 баллов, выросло с 155 в 2025 году до 260 человек в текущем. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Увеличилось количество стобалльников по истории, нас тоже это радует", – цитирует его ТАСС.
При этом средний тестовый балл экзамена по истории в 2026 году увеличился с 55,8 до 57,8, а доля высокобалльников выросла с 11,7 до 15%.
Ранее на Камчатке выпускник впервые в истории региона набрал 300 баллов на ЕГЭ. Ученик школы № 15 из Петропавловска-Камчатского Иван Бакумцев окончил психолого-педагогический класс и получил 100 баллов по русскому языку, профильной математике и физике.
Еще 300 баллов по русскому языку, профильной математике и физике получила выпускница Республиканского центра образования имени И. И. Ханбалаева Гюльмира Халифатова из Дагестана. Это первый подобный результат в истории республики.
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