Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 12:24

Общество

260 человек набрали 100 баллов на ЕГЭ по истории

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Число выпускников, которые сдали ЕГЭ по истории на 100 баллов, выросло с 155 в 2025 году до 260 человек в текущем. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Увеличилось количество стобалльников по истории, нас тоже это радует", – цитирует его ТАСС.

При этом средний тестовый балл экзамена по истории в 2026 году увеличился с 55,8 до 57,8, а доля высокобалльников выросла с 11,7 до 15%.

Ранее на Камчатке выпускник впервые в истории региона набрал 300 баллов на ЕГЭ. Ученик школы № 15 из Петропавловска-Камчатского Иван Бакумцев окончил психолого-педагогический класс и получил 100 баллов по русскому языку, профильной математике и физике.

Еще 300 баллов по русскому языку, профильной математике и физике получила выпускница Республиканского центра образования имени И. И. Ханбалаева Гюльмира Халифатова из Дагестана. Это первый подобный результат в истории республики.

Рособрнадзор отметил улучшение результатов ЕГЭ в 2026 году

Читайте также


образованиеобщество

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

Чем заняться в парках в рамках программы "Лета в Москве"?

До 31 августа в 17 парках все желающие смогут посетить бесплатные кружки

До 27 сентября в трех парках продолжается проект "Лесные библиотеки"

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика