Футболистка в Петербурге устроила драку и не пропускала троллейбус

В Петербурге футболистка команды "Звезда" набросилась с кулаками на журналиста.

Началось все с того, что она поставила свою машину на остановке и не давала общественному транспорту к ней подъехать. Уговоры водителя троллейбуса никакого отклика у спортсменки не вызвали. Происходящим заинтересовался журналист одного из изданий Петербурга.

Как сообщил портал "Невские Новости", перед журналистом пришлось извиняться тренеру клуба "Звезда" Ивану Канаеву. Он отметил, что зарплат в клубе нет, поэтому это будет не штраф, а какое-то внутреннее дисциплинарное наказание. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.