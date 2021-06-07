Юрист назвал неожиданные причины лишения водительских прав

Фото: Москва 24

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов рассказал, что лишиться водительских прав за некоторые нарушения можно внезапно. Об этом он сообщил агентству "Прайм".

В качестве примера специалист привел ситуацию с опьянением. Как правило, в первую очередь общественность понимает под этим термином алкогольное или наркотическое опьянение.

"Состояние, вызванное употреблением психотропных веществ, тоже может быть признано опьянением", – отметил эксперт.

Кроме того, штрафы и более серьезные санкции могут применяться за управление машиной без номеров (даже в тех случаях, когда номерной знак есть, но он запачкан), за замену фар на "ксенон" и за повторное превышение скорости.

Также водители могут лишиться прав, если уезжают с места ДТП, не осознав, что на самом деле задели чужую машину. Аналогичная санкция может наступить за употребление алкоголя уже после ДТП, но до официальной экспертизы.

В апреле 2021 года стало известно, что в России могут обязать кандидатов на получение водительских прав сдавать анализы на алкоголизм и наркоманию.

Автоэксперты оценили данную возможную инициативу положительно.