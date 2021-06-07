Юрист назвал неожиданные причины лишения водительских прав

Фото: Москва 24
Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов рассказал, что лишиться водительских прав за некоторые нарушения можно внезапно. Об этом он сообщил агентству "Прайм".
В качестве примера специалист привел ситуацию с опьянением. Как правило, в первую очередь общественность понимает под этим термином алкогольное или наркотическое опьянение.
"Состояние, вызванное употреблением психотропных веществ, тоже может быть признано опьянением", – отметил эксперт.
Кроме того, штрафы и более серьезные санкции могут применяться за управление машиной без номеров (даже в тех случаях, когда номерной знак есть, но он запачкан), за замену фар на "ксенон" и за повторное превышение скорости.
Также водители могут лишиться прав, если уезжают с места ДТП, не осознав, что на самом деле задели чужую машину. Аналогичная санкция может наступить за употребление алкоголя уже после ДТП, но до официальной экспертизы.
В апреле 2021 года стало известно, что в России могут обязать кандидатов на получение водительских прав сдавать анализы на алкоголизм и наркоманию.
Автоэксперты оценили данную возможную инициативу положительно.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: