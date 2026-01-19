Форма поиска по сайту

01:59

Культура

Умер режиссер мультфильма "Король Лев" Роджер Аллерс

Фото: AP Photo/Invision/Eric Charbonneau

Американский режиссер и сценарист Роджер Аллерс ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщил в своих соцсетях кинопродюссер Дэйв Боссерт.

"Мы обменивались электронными письмами на прошлой неделе, пока он путешествовал по Египту, что делает эту потерю еще более нереальной. Роджер был необыкновенно одаренным художником и кинорежиссером, настоящей опорой возрождения Disney Animation", – написал Боссерт.

Он не уточнил причины смерти режиссера.

Аллерс родился в 1950 году в городе Рай американского штата Нью-Йорк. Он увлекся анимацией еще в пятилетном возрасте, когда увидел мультфильм "Питер Пэн". Он окончил курсы анимации в Гарварде, после чего получил работу на студии режиссера Стивена Лисбергера.

Режиссерским дебютом Аллерса стал мультфильм "Король Лев". Кроме того, он работал и над другими проектами студии Disney в качестве сценариста, среди них "Алладин", "Красавица и Чудовище", "Похождения Императора" и многие другие известные картины.

