В Севастополе задержан россиянин за шпионаж в пользу Украины

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

ФСБ задержала в Севастополе россиянина, собиравшего секретные данные о Черноморском флоте для военной разведки Украины, сообщает ТАСС.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене. Он арестован.

По данным спецслужб, гражданин России целенаправленно собирал и передавал в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота. Отмечается, что утечка за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.

17 апреля в Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка. Сообщалось, что он причастен к получению информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России.