МИД Украины рассказал о ситуации с задержанным консулом

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко объявил, что задержанный в Санкт-Петербурге консул Александр Сосонюк вернулся в дипломатическое учреждение. Об этом сообщает РИА Новости.

"Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются", – заявил представитель ведомства.

Николенко также отметил, что действия РФ можно расценивать как провокацию. Украинская сторона, заявил пресс-секретарь, готовит ответ на основе существующей практики и принципа взаимности.

Украинского консула Александра Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге в субботу, 17 апреля. Сообщалось, что он причастен к получению информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России.

