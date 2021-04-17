МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Украины из-за инцидента с консулом

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Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Украины Василия Покотило в связи с задержанием украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Украины в Москве.

"Мы не приемлем выдвинутые обвинения. Это провокация со стороны российских спецслужб", – сообщил один из сотрудников посольства Украины в Москве агентству УНИАН.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко объявил, что задержанный Сосонюк вернулся в дипломатическое учреждение

Николенко также отметил, что действия РФ можно расценивать как провокацию. Украинская сторона, заявил пресс-секретарь, готовит ответ на основе существующей практики и принципа взаимности.

Украинского консула задержали в Санкт-Петербурге в субботу, 17 апреля. Сообщалось, что он причастен к получению информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России.

