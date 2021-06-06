Стала известна причина массовой драки на Дубнинской улице

Стала известна причина драки со стрельбой в Москве. Оказалось, что несколько десятков вооруженных мужчин пытались сорвать рок-концерт.

В итоге на Дубнинской улице прямо во дворах жилых домов, рядом с детскими площадками, завязалась массовая драка. Мужчины кидались друг в друга палками, бутылками и стреляли из травматического оружия.

"С внучками здесь игрались и вдруг бегут с этой стороны. В масках они все были и с рюкзаками. Только я повернулся вот туда, и оттуда, с того дома, идет тоже толпа, но меньше. Отсюда человек 20, оттуда 10", – рассказал очевидец.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.