Пожар на складе в Коломне локализован на площади 2450 кв м

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Возгорание склада в Коломне локализовано на площади 2450 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

"6 июня 2021 года в 11:51 в оперативно-дежурную смену центра управления кризисными ситуациями поступило сообщение о возгорании в нежилом здании в Коломенском городском округе, улица Свердлова, дом 31. Происходит горение склада по всей площади", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что к тушению привлечено 72 человека и 20 единиц техники.

Ранее в Самарской области на общей площади 10 тысяч квадратных метров загорелся мусор на мусороперерабатывающем заводе.