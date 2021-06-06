Частный дом загорелся в ТиНАО на площади 500 квадратных метров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Огонь охватил частный жилой дом в ТиНАО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По имеющимся данным, возгорание случилось в деревне Саларьево.

"Произошел пожар в частном доме на площади 500 квадратных метров", – заявил источник.

В пресс-службе столичного главка МЧС отметили, что пожар случился в трехэтажном доме. По информации спасателей, произошло возгорание деревянных конструкций, перегородки, а также сгораемой отделки на первом и втором этажах.

Отмечается, что жильцы дома смогли самостоятельно выйти из здания до прибытия спасателей.

"Сведений о пострадавших не поступало", – заключил источник.

Ранее семь гаражей загорелись на юго-западе Москвы. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В результате никто не пострадал.