Синоптик рассказала, придут ли в столицу заморозки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что на этой неделе жителей столицы ожидает неустойчивая погода.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ряде регионов страны в ближайшие дни ожидаются заморозки, однако на значительной части территории будет теплая погода. По его словам, в некоторых регионах РФ прогнозируется аномальная жара.
Вильфанд уточнил, что заморозки до -3 градусов ожидаются на северо-востоке европейской части России, на севере Архангельской области, а также в Хакасии, Иркутской области и Туве. При этом он отметил, что в центре европейской части страны прогнозируется дождливая, но теплая погода с дневной температурой воздуха 25 градусов.
"Ливни и грозы в течение всей недели будут. Конечно, при грозе порывы ветра могут достигать 17–18 метров в секунду – это уже неблагоприятное явление погоды", – сказала Позднякова в беседе с Москвой 24.
Вместе с тем, по словам специалиста, в течение всей недели ночью нас ждет порядка 13–15 градусов, а днем воздух прогреется до 23–25 градусов. Такая температура близка к климатической норме, отметила Позднякова.
При этом синоптик подчеркнула, что кислорода в воздухе будет мало, поэтому метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание.
Что касается выходных, у эксперта пока тоже неутешительный прогноз: "В начале выходных дней характер погоды существенно не изменится. Будет тепло, но с июньскими дождями", – подытожила Позднякова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал сроки начала купального сезона в столичном регионе. Синоптик отметил, что с понедельника здесь установятся ночные температуры в пределах 10–13 градусов тепла. Кроме того, днем воздух будет прогреваться до +25 градусов. Такие условия обеспечат прогревание водной поверхности, заявил Вильфанд.
Он добавил, что в Москве-реке вода прогрелась примерно до 16 градусов. При этом в середине июня температура воды возрастет до оптимальной для купания – до 20–22 градусов.
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