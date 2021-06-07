Синоптик рассказала, придут ли в столицу заморозки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что на этой неделе жителей столицы ожидает неустойчивая погода.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ряде регионов страны в ближайшие дни ожидаются заморозки, однако на значительной части территории будет теплая погода. По его словам, в некоторых регионах РФ прогнозируется аномальная жара.

Вильфанд уточнил, что заморозки до -3 градусов ожидаются на северо-востоке европейской части России, на севере Архангельской области, а также в Хакасии, Иркутской области и Туве. При этом он отметил, что в центре европейской части страны прогнозируется дождливая, но теплая погода с дневной температурой воздуха 25 градусов.

"Ливни и грозы в течение всей недели будут. Конечно, при грозе порывы ветра могут достигать 17–18 метров в секунду – это уже неблагоприятное явление погоды", – сказала Позднякова в беседе с Москвой 24.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро То, что касается интенсивности дождей, их на этой неделе действительно может выпасть много. Некоторые модели показывают, что за эту неделю выпадет до половины месячной нормы осадков, но они будут иметь локальный характер – как и грозы.

Вместе с тем, по словам специалиста, в течение всей недели ночью нас ждет порядка 13–15 градусов, а днем воздух прогреется до 23–25 градусов. Такая температура близка к климатической норме, отметила Позднякова.

При этом синоптик подчеркнула, что кислорода в воздухе будет мало, поэтому метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание.

Что касается выходных, у эксперта пока тоже неутешительный прогноз: "В начале выходных дней характер погоды существенно не изменится. Будет тепло, но с июньскими дождями", – подытожила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал сроки начала купального сезона в столичном регионе. Синоптик отметил, что с понедельника здесь установятся ночные температуры в пределах 10–13 градусов тепла. Кроме того, днем воздух будет прогреваться до +25 градусов. Такие условия обеспечат прогревание водной поверхности, заявил Вильфанд.

Он добавил, что в Москве-реке вода прогрелась примерно до 16 градусов. При этом в середине июня температура воды возрастет до оптимальной для купания – до 20–22 градусов.