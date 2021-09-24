Автомобиль Mazda насмерть сбил женщину на Остафьевском шоссе в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля Mazda насмерть сбил женщину на Остафьевском шоссе в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на Остафьевском шоссе, на повороте к ЖК "Остафьево", водитель автомобиля Mazda совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора", – говорится в сообщении.

Предположительно, женщине было около 40 лет. От полученных травм она скончалась на месте.

В ГИБДД уточнили, что в данный момент на месте аварии работают сотрудники полиции и следственно-оперативной группы, а также была организована проверка по факту случившегося.

Ранее авария с участием двух автомобилей и двух мотоциклов произошла на Варшавском шоссе в Москве. Движение осуществлялось по двум полосам из пяти.

