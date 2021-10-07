Число жертв землетрясения в Пакистане увеличилось до 20 – СМИ

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Число жертв землетрясения на юге Пакистана увеличилось до 20 человек. Такие данные приводит издание Dawn.

Ранее сообщалось о 15 погибших в результате удара стихии.

Известно, что подземные толчки произошли в провинции Белуджистан. По информации местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, при землетрясении пострадали свыше 300 человек.

О разрушениях в результате случившегося не сообщается.

По данным геологической службы США (USGS), землетрясение случилось в четверг, 7 октября, в 01:01 по московскому времени. Магнитуда природного явления составила 5,7 балла.

Отмечалось, что эпицентр подземных толчков находился в 14 километрах к северо-востоку от города Харнай.