Не менее 15 человек стали жертвами землетрясения в Пакистане – СМИ

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Не менее 15 человек стали жертвами землетрясения на юге Пакистана. Об этом информирует агентство France-Presse.
Уточняется, что информацию о количестве погибших в результате удара природного явления передали представители управления по борьбе со стихийными бедствиями.
Иных подробностей не сообщается. Данных о разрушениях в результате землетрясения пока нет.
По данным геологической службы США (USGS), землетрясение случилось в четверг, 7 октября, в 01:01 по московскому времени. Магнитуда природного явления составила 5,7 балла.
Отмечалось, что эпицентр подземных толчков находился в 14 километрах к северо-востоку от города Харнай.