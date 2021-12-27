Прокуратура просит суд признать видео блогера Литвина запрещенным в России

10:26
Фото: instagram.com/Михаил Литвин
Подмосковная прокуратура попросила суд признать запрещенными в России два видеоролика блогера Михаила Литвина, который в середине декабря проехался на автомобиле по торговому центру в Одинцове, сообщается на сайте ведомства.
"Установлено, что пользователем аккаунтов в двух популярных социальных сетях размещаются материалы, в которых пропагандируется антиобщественное поведение, при этом указанные аккаунты имеют большое количество подписчиков, доступ к ресурсам свободный, ознакомиться с содержанием страниц может любой пользователь", – говорится в сообщении.
В прокуратуре подчеркнули, что данные материалы имеют широкий общественный резонанс и вызывают положительную реакцию пользователей. В связи с этим Одинцовская городская прокуратура просит суд запретить информацию, размещенную Литвиным в социальных сетях.
14 декабря блогер Михаил Литвин опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлено, как он ездит на автомобиле внутри торгового центра в Одинцове. Подмосковная прокуратура организовала проверку в связи с данной публикацией.
Также проверку инициировала прокуратура Москвы. По данным ведомства, Литвин не получил водительские права после лишения в мае 2021 года.
Прокуратура проверит видео блогера Литвина с ездой на машине по ТЦ в Подмосковье
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