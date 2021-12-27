Прокуратура просит суд признать видео блогера Литвина запрещенным в России

Фото: instagram.com/Михаил Литвин

Подмосковная прокуратура попросила суд признать запрещенными в России два видеоролика блогера Михаила Литвина, который в середине декабря проехался на автомобиле по торговому центру в Одинцове, сообщается на сайте ведомства.

"Установлено, что пользователем аккаунтов в двух популярных социальных сетях размещаются материалы, в которых пропагандируется антиобщественное поведение, при этом указанные аккаунты имеют большое количество подписчиков, доступ к ресурсам свободный, ознакомиться с содержанием страниц может любой пользователь", – говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что данные материалы имеют широкий общественный резонанс и вызывают положительную реакцию пользователей. В связи с этим Одинцовская городская прокуратура просит суд запретить информацию, размещенную Литвиным в социальных сетях.

14 декабря блогер Михаил Литвин опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлено, как он ездит на автомобиле внутри торгового центра в Одинцове. Подмосковная прокуратура организовала проверку в связи с данной публикацией.

Также проверку инициировала прокуратура Москвы. По данным ведомства, Литвин не получил водительские права после лишения в мае 2021 года.