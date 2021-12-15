Блогер Литвин, опубликовавший видео с ездой по ТЦ, не получил права после лишения

11:12 (обновлено 15.12.2021 13:11)
Блогер въехал в ТЦ на автомобиле
Блогер Михаил Литвин, проехавший на автомобиле по торговому центру в Одинцове, не получил водительские права после лишения в мае 2021 года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
"Блогер <...> в мае 2021 года лишен права управления транспортными средствами на 4 месяца. Сдал водительское удостоверение лишь в августе 2021 года и до настоящего времени в органы столичной Госавтоинспекции за его получением не обращался, соответствующий экзамен не сдавал", – говорится в сообщении.
Столичное надзорное ведомство организовало проверку по данному факту. Также проверку после публикации видео инициировала прокуратура Московской области.
В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что на Литвина составлен административный протокол за езду без прав.
В свою очередь, в ТРК сообщили РИА Новости, что скандальный видеоролик был постановочным.
В июле суд утвердил решение о лишении Литвина водительских прав на 4 месяца. Его признали виновным в выезде на встречную полосу в районе Пресненской набережной. В процессе судебного разбирательства Литвин полностью признал вину.
Это не первое нарушение блогера: Литвина не раз задерживали за его ролики, в которых он устраивал пранки, а также сжигал и разбивал автомобили. В феврале этого года он разбил спорткар Porsche Taycan Turbo S, въехав в витрину автосалона.
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