Суд запретил инстаграм-аккаунты Енилеева и других блогеров из-за уличных гонок

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Суд в Москве запретил доступ к аккаунтам Алана Енилеева и других блогеров в Instagram в связи с публикацией материалов, посвященных незаконным уличным гонкам. Об этом сообщает ТАСС.

Информацией, распространение которой запрещено в Российской Федерации, признаны три страницы в соцсети. Их URL-адреса будут включены в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети интернет и сетевых адресов, по которому определяется наличие запрещенной информации.

Ранее суд по иску прокуратуры Москвы признал запрещенной пропаганду езды на автомобилях без номеров, размещенную в социальных сетях. Соответствующие публикации появились в трех аккаунтах с 2,1 миллиона, 460 тысячами и 55,1 тысячи подписчиков.

