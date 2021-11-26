Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Суд в Москве признал незаконной пропаганду езды без номеров и запретил ее. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.

Официальный представитель министерства Ирина Волк рассказала, что в Сети были выявлены аккаунты, в которых демонстрировалось пренебрежение нормами безопасности движения на дорогах. Кроме того, они фиксировали действия, угрожающие здоровью граждан.

"В ходе проведенной проверки было установлено, что пользователи трех аккаунтов нарушили требования закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В настоящее время суд в полном объеме удовлетворил требования прокуратуры Москвы о признании информации, которая была размещена на этих страницах, запрещенной к распространению на территории России", – уточнила Волк.

Размещенные в Instagram страницы на данный момент не удалены, поскольку решение суда еще не вступило в силу.

Ранее в Сети появилось видео, на котором несовершеннолетний блогер демонстрировал систематическое нарушение правил дорожного движения. Молодой человек был задержан.

