Юрист предложил судить блогеров-лихачей

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Блогеры-лихачи должны нести ответственность по закону за опасное вождение, их необходимо судить. Об этом заявил автоюрист Дмитрий Славнов.
Он подчеркнул, что идея наказывать блогеров по опубликованным ими видео не нова, однако ее стоит оформить законодательно. Юрист напомнил, что одного блогера привлекли к административной ответственности за то, что в конце лета он посадил на коленки сына и учил его вождению.
При этом Славнов добавил, что иногда блогеры демонстративно нарушают правила дорожного движения, выкладывая показатели спидометров.
"Если они уже настолько плюют нам, рядовым автовладельцам, в лицо, плюют в лицо закону, показывая, что они нарушают и ничего не боятся, то они должны нести за это ответственность", – приводит слова Славнова РИА Новости.
Ранее зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила, что опубликованные ролики с автогонками на улицах в аккаунтах блогеров будут считаться доказательством их вины. Сенатор подчеркнула, что в действующем КоАП самостоятельного состава "опасное вождение" нет. Но, по ее словам, такой состав уже заложен в проект нового КоАП.
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