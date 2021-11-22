В России предложили ввести новую программу для обучения в автошколах

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В России могут ввести новую программу для обучения в автошколах на права категории "В". Об этом сообщает газета "Известия".
Как утверждает издание, программу разработали специалисты Союза автошкол России и члены экспертного центра "Движение без опасности". В ее основе находится модульный принцип обучения.
Эксперты предложили разделить теоретические занятия на тематические блоки: "Правила дорожного движения", "Основы законодательства в сфере дорожного движения", "Психофизиологические основы деятельности водителя", "Культура вождения и этика водителей" и "Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "В" как объектов управления". После прохождения каждого раздела ученики должны будут сдавать экзамен.
Уточняется, что в случае несдачи кандидаты в водители будут обязаны проходить дополнительные часы теории, а после пересдавать экзамен. При этом дополнительное обучение планируется сделать платным.
"Стоит понимать, что обучение в автошколах – за деньги, и преподаватели не будут бесплатно проводить занятия. Поэтому в случае неудачи на экзамене ученики должны будут отдельно оплачивать добавочные часы, включающие в себя и пересдачу", – объяснил методист рабочей группы по созданию новой программы, эксперт группы учебно-методического обеспечения департамента профессионального обучения ДОСААФ России Андрей Степанов.
Как рассказал председатель правления Союза автошкол Москвы и Союза автошкол России Александр Ачкасов, эксперты также хотят добавить в программу обучения специальные тесты на "умение читать дорогу".
"Это серия коротких видеороликов, примерно по 30 секунд. На них представлены основные ситуации, с которыми может столкнуться водитель транспортного средства. Их надо будет ежедневно просматривать под контролем преподавателя и запоминать, как действовать в том или ином случае", – объяснил Ачкасов.
Спикер обратил внимание, что нынешняя программа обучения водителей в автошколах не получала обновлений свыше 50 лет. Кроме того, психологическая подготовка будущего водителя сейчас не проходит никакой оценки.
"Транспортные средства постоянно меняются, появляются всевозможные технические новшества, а следовательно необходимо менять и подход в обучении водителей", – выразил мнение эксперт.
В материале газеты уточняется, что проект новой образовательной программы для автошкол поступит в Минпросвещения 1 декабря нынешнего года.
Ранее Минпросвещения разработало поправки в программы подготовки будущих водителей. В частности, автошколы обязали обучать граждан навыкам управления транспортными средствами на автомагистралях.
Правила дорожного движения хотят включить в школьную программу
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