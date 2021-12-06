Суд постановил выдворить из РФ бойца ММА, задержанного за нарушения ПДД в Москве

Фото: телеграм-канал SHOT

Останкинский суд Москвы постановил выдворить из России бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева за нарушение правил пребывания в стране, сообщает РИА Новости.

Уроженца одной из стран СНГ признали виновным и назначили ему административное наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей в доход государства с административным выдворением за пределы РФ.

Мужчину задержали 3 декабря, после того как он устроил гонки по Лефортовскому тоннелю, нарушая правила дорожного движения и снимая происходящее на видео для соцсетей. Правоохранители нашли этот ролик в интернете и установили личность и местонахождение нарушителя.

Автомобиль 26-летнего бойца ММА остановили на МКАД. Чоршанбиева привлекли к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, а также управление автомобилем без прав. Мужчина предъявил национальное водительское удостоверение, которое не имеет юридической силы в России.

