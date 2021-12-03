В Москве задержали блогера и бойца ММА Чоршанбиева за опасную езду без прав

Фото: МВД РФ

Полиция задержала водителя, который без прав и полиса ОСАГО устроил гонки по Лефортовскому тоннелю, нарушая правила дорожного движения и снимая происходящее на видео для соцсетей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о блогере и бойце ММА Чоршанбе Чоршанбиеве. О нарушении правоохранители узнали в интернете. Они обнаружили видео, на котором неизвестный водитель на автомобиле Toyota Camry, двигаясь в Лефортовском тоннеле, неоднократно нарушает ПДД и создает угрозу жизни и здоровью других водителей.

Позже его личность и местонахождение установили. Задержали бойца на 92-м километре внешней стороны МКАД, он доставлен в отдел ГИБДД по Юго-Восточному округу.

26-летнего жителя Москвы привлекли к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, а также управление автомобилем без прав. Мужчина предъявил национальное водительское удостоверение, которое не имеет юридической силы в России.

Ранее водитель автомобиля Volkswagen Jetta наехал на женщину с ребенком в столичном районе Ясенево. Женщина и ребенок получили закрытые черепно-мозговые травмы.

