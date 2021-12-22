Депутаты ЛДПР подарили Рашкину рога

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Представители партии ЛДПР решили подарить депутату от КПРФ Валерию Рашкину, обвиняемому в незаконной охоте, новогодний подарок – "рога от Жириновского". Об этом сообщает Life.ru.

На предложение занести рога в кабинет депутат дал отрицательный ответ, однако поблагодарил за презент и пожелал всем счастливого Нового года. Дальнейшая судьба подарка неизвестна.

Ранее Владимир Жириновский подарил Рашкину книгу "Все о животных". Глава ЛДПР выразил надежду, что после прочтения книги он не будет убивать зверей. Также политик отметил, что инцидент с Рашкиным омрачил конец года. Депутату следовало сразу во всем признаться и избежать шумихи, отметил лидер ЛДПР.

О задержании Валерия Рашкина в Саратовской области стало известно в конце октября. Депутата подозревали в незаконной охоте на лося. Тогда Рашкин заявил, что туша животного оказалась в его машине, поскольку он хотел доставить ее в полицию.

Позже парламентарий сознался в убийстве животного. Он рассказал, что приехал к друзьям порыбачить и поохотиться, а те заверили, что имеют разрешение на отстрел копытных. Через время Рашкин стал утверждать, что убил лося по ошибке, охотясь на другое животное.

Уголовное дело возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин, имеющий полномочия привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов. По представлению генпрокурора Игоря Краснова Рашкина лишили депутатской неприкосновенности.

