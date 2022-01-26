"Московский патруль": драка между студентами в Москве закончилась поножовщиной

Конфликт между иностранными студентами в Москве закончился поножовщиной. Сотрудники Росгвардии задержали участника потасовки, ранившего соседа по комнате.

Ссора произошла в общежитии на улице Академика Волгина. Судя по кадрам любительской съемки, сначала иностранцы о чем-то бурно спорили. Один из оппонентов был явно на взводе. Его пытались угомонить очевидцы, но тот схватил нож с книжной полки.

Пострадавший каретой скорой помощи был госпитализирован в одну из городских больниц.

По данным СМИ, задержанный – гражданин Египта. Что стало причиной конфликта сейчас выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.