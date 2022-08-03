С работниками горящего склада Ozon установили связь

С работниками горящего склада Ozon в подмосковной Истре установили связь, медпомощь им не требуется. Об этом сообщили экстренные службы.

Ранее сообщалось, что во время пожара не удавалось установить местонахождение двух человек, которые, предположительно, были внутри горящего здания. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.