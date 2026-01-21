В РФ допустимое превышение дохода многодетных для пособия составит 1 894 рубля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Размер допустимого превышения доходов многодетной семьи для получения единого пособия составит 1 894 рубля. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у Владимира Путина с членами правительства

"Это означает, что в пределах этого увеличения пособие будет по-прежнему назначаться", – добавила Голикова.

По ее словам, данная цифра является средней, так как по регионам она будет колебаться в зависимости от различных коэффициентов. Тем не менее сам подход распространят на многодетные семьи, у которых размер среднедушевого дохода превышал прожиточные минимум на 100–200 рублей, из-за чего они лишались права на пособие.

Ранее Путин заявил о необходимости создания в России условий, при которых рождение ребенка не ухудшает материальное положение семьи. Президент сказал, что государство должно оказывать поддержку семьям, но без какого-либо давления, сохраняя за человеком право самостоятельно принимать решение о рождении детей.

