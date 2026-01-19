Форма поиска по сайту

19 января, 10:03

Общество
Депутат Аксененко назвал рабочей схемой выдачу квартир семьям по соцнайму

В Госдуме положительно оценили идею выдавать молодым семьям квартиры, как в СССР

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

В Госдуме положительно оценили идею возрождения практики СССР с выдачей квартир молодым семьям по социальному найму. Инициативу в беседе с "Газетой.ру" обсудил зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

"Считаю, что идея жилья соцнайма и выдачи квартир молодым и/или многодетным семьям – очень даже рабочая схема. Банковские аппетиты растут с каждым годом все больше, и все чаще мы замечаем, что финорганизации не подвластны уже совсем никому – даже Центробанку, который вроде как является банковским регулятором", – заявил парламентарий.

По его мнению, государству целесообразнее направлять средства, выделяемые на субсидии под ипотеки с огромными процентами, напрямую на строительство жилья под конкретные социальные нужды.

Он отметил, что речь может идти о предоставлении квартир молодым и многодетным семьям, военнослужащим, годами ожидающим жилье, а также молодым специалистам в дефицитных отраслях, для которых даже первоначальный взнос по ипотеке остается недоступным.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с News.ru также поддержала инициативу, однако заявила, что доступ к нему должен быть ограниченным.

Претендовать на выдачу жилья по соцнайму должны многодетные семьи и молодые специалисты, считает она. Это поспособствует развитию территорий и уменьшению оттока жителей в центры регионов или в столицу России.

Данная инициатива принадлежит эксперту по развитию территорий и девелопменту Ивану Богатову. Он пояснил, что отсутствие собственного жилья и невозможность его быстро приобрести негативно сказываются на демографической ситуации в стране.

Ранее сообщалось, что законопроект, вводящий дифференцированную ставку по "Семейной ипотеке", примут в первом квартале 2026 года. В таком случае при рождении первого ребенка она также будет льготной, но более высокой – 10%. Ставка 6% предусмотрена после появления в семье второго ребенка. И 4% – при рождении третьего.

Выдавать молодым семьям квартиры предложили в России

