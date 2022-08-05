В Ozon заявили, что на сгоревшем складе не было легковоспламеняющихся товаров

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На сгоревшем складе Ozon в Истре не было товаров, которые легко воспламенялись. Об этом заявили в пресс-службе компании.

"В третьем блоке на складе на Новой Риге, где и началось возгорание, легковоспламеняющихся товаров не было – они находились в первом блоке, который от пожара не пострадал. Все эти товары были размещены в особой зоне с усиленными мерами противопожарной безопасности и были быстро вынесены из здания после начала возгорания", – рассказали в компании.

Отмечается также, что на складе была установлена противопожарная система, которая запустила автоматическое пожаротушение после возгорания.

Пожар на складе Ozon в Истре произошел днем в среду, 3 августа. Огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге. В результате возгорания произошло обрушение кровли и стен склада.

Следственный комитет в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку по факту происшествия проведет Истринская городская прокуратура.

Позднее стало известно, что в результате пожара на складе один человек погиб и 13 пострадали.

По данным МЧС, пожар удалось локализовать в 21:17. В 05:45 4 августа было ликвидировано открытое горение.