Пострадавших в результате пожара на складе Ozon выписали из больницы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Госпитализированных после крупного пожара, разгоревшегося на складе Ozon в Истре, выписали из больницы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Минздрав Московской области.

"Все пострадавшие в результате пожара в Истре выписаны из больницы", – сообщили в ведомстве.

Пожар на складе Ozon в Истре произошел днем в среду, 3 августа. Огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге. В результате возгорания произошло обрушение кровли и стен склада.

Следственный комитет в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку по факту происшествия проведет Истринская городская прокуратура.

Позднее стало известно, что в результате пожара на складе один человек погиб и 13 пострадали.

По данным МЧС, пожар удалось локализовать в 21:17. В 05:45 4 августа было ликвидировано открытое горение.