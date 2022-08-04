СК РФ рассмотрит несколько причин пожара на складе Ozon в Истре

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Короткое замыкание, нарушение техники безопасности во время сварочных работ, неосторожное обращение с источниками тепла со стороны работников рассматриваются в качестве основных причин пожара на складе маркетплейса Ozon, сообщается на сайте СК России.

Уточняется, что следствием проведены осмотры, в ходе которых изъяты серверы, системные блоки, документация, связанная с противопожарной безопасностью, проектная документация на здания, правоустанавливающие и иные документы.

Кроме того, было проведено свыше 30 допросов, назначены судебно-медицинская, пожарно-техническая, оценочная и компьютерно-техническая экспертизы.

Следственный комитет работает над установлением причин и обстоятельств произошедшего, а также определением размера причиненного ущерба.

Пожар на складе Ozon в Истре произошел днем в среду, 3 августа. Огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге. В результате возгорания произошло обрушение кровли и стен склада.

Следственный комитет в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку по факту происшествия проведет Истринская городская прокуратура.

По данным МЧС, пожар удалось локализовать в 21:17. В 05:45 4 августа было ликвидировано открытое горение.

