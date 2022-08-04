Вертолет МАЦ вновь вылетел для тушения пожара на складе Ozon в Истре

10:45
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
На ликвидацию пожара на складе маркетплейса Ozon в Истринском районе вновь направлен вертолет Московского авиацентра (МАЦ), сообщается в телеграм-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
"В помощь пожарным вылетел вертолет Московского авиацентра Ка-32А, оборудованный водосливным устройством, позволяющим сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн огнегасящей жидкости", – говорится в сообщении.
Топливозаправщик центра также направлен к месту происшествия.
Как отметили в ведомстве, наземные экстренные службы не могут подобраться к очагу возгорания из-за обрушения конструкций, в связи с этим была привлечена авиация.
По данным департамента, ранее для тушения пожара было сброшено 625 тонн воды.
Пожар на складе Ozon в Истре произошел днем 3 августа. Огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге.
В здании также произошло обрушение кровли и стен на площади 22 тысячи квадратных метров. В настоящий момент известно об одном погибшем и 13 пострадавших.
Следственный комитет в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку по факту происшествия проведет Истринская городская прокуратура.
Рано утром сообщалось, что открытое горение на складе Ozon в подмосковной Истре ликвидировано. На месте пожара работают два вертолета Ка-32. Всего к тушению привлечено 45 единиц техники и 133 человека.
Спасатели ликвидировали открытое горение на складе Ozon в подмосковной Истре
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