Эксперт по пожарной безопасности объяснил сложность тушения склада Ozon в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Воронин Денис

Тушение склада Ozon в Московской области осложнилось тем, что противоогневые системы сработали неэффективно, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов.

По его словам, при горении находящихся там предметов выделялся сильный жар. Усугубило ситуацию наличие на месте происшествия пластика, пенопласта и упаковочного картона.

"Основная причина и специфика возгорания на складах – это огромное количество горючей нагрузки, сосредоточенной в достаточно небольшом по площади месте. Какой бы большой склад ни был, его площадь невелика относительно того, что там складируется", – подчеркнул он.

Кузнецов пояснил, что в небольшом замкнутом пространстве склада развивались очень серьезные термические воздействия на то, что находится внутри склада, и эта печка сама себя разогревала. В итоге, несмотря на противопожарную систему, огонь распространялся дальше.

"Дело в том, что пожар распространяется достаточно быстро, а, будучи сухим и разогретым, горит все лучше и лучше. Большое количество выделяемого дыма осложняет работу прибывших на место пожарных подразделений, поскольку приходится работать им в кислородных аппаратах, что снижает эффективность и скорость их работы", – добавил эксперт.

Он предположил, что пожар мог вспыхнуть из-за нарушений техники безопасности при проведении сварочных работ, что часто становится причиной возгорания.

Рано утром сообщалось, что открытое горение на складе Ozon в подмосковной Истре ликвидировано. На месте пожара работают два вертолета Ка-32. Всего к тушению привлечено 45 единиц техники и 133 человека.

Пожар на складе Ozon в Истре произошел днем 3 августа. Огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге.

В здании также произошло обрушение кровли и стен на площади 22 тысячи квадратных метров. В настоящий момент известно об одном погибшем и 13 пострадавших.

Следственный комитет в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку по факту происшествия проведет Истринская городская прокуратура.

