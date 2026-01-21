Путин рассказал, что на прямую линию в 2025 году поступило более 3 млн обращений

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Более 3 миллионов вопросов россиян поступило на прямую линию с главой государства в декабре 2025 года. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

Глава государства отметил, что на совещании обсуждаются вопросы, которые связаны с итогами прямой линии. Все они затрагивают актуальные для граждан темы.

"В основном они (вопросы. – Прим. ред.) касались социальной политики, больше 20%, взаимодействия государства и общества, развития экономики, инфраструктуры, системы здравоохранения и так далее", – рассказал Путин.

По словам российского лидера, обращения граждан являются не только важным индикатором для властей, но и прямым призывом к действию региональных, федеральных и местных органов власти. Они говорят о том, что государство должно сделать и на чем акцентировать внимание.

Путин отметил, что все вопросы, поступающие от россиян на прямую линию, передают профильным ведомствам, чтобы они смогли принять конкретные меры. Новейшие отечественные технологии позволяют обрабатывать обращения незамедлительно, еще до того, как они появятся в эфире.

Президент России подвел итоги 2025 года 19 декабря. Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, длилась 4 часа 27 минут. За это время Путин ответил в общей сложности на 77 обращений, которые касались тем СВО, демографии, технологий, внешней политики, образования, недвижимости, экономики и других.

