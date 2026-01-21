Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 20:12

Политика

Путин рассказал, что на прямую линию в 2025 году поступило более 3 млн обращений

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Более 3 миллионов вопросов россиян поступило на прямую линию с главой государства в декабре 2025 года. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

Глава государства отметил, что на совещании обсуждаются вопросы, которые связаны с итогами прямой линии. Все они затрагивают актуальные для граждан темы.

"В основном они (вопросы. – Прим. ред.) касались социальной политики, больше 20%, взаимодействия государства и общества, развития экономики, инфраструктуры, системы здравоохранения и так далее", – рассказал Путин.

По словам российского лидера, обращения граждан являются не только важным индикатором для властей, но и прямым призывом к действию региональных, федеральных и местных органов власти. Они говорят о том, что государство должно сделать и на чем акцентировать внимание.

Путин отметил, что все вопросы, поступающие от россиян на прямую линию, передают профильным ведомствам, чтобы они смогли принять конкретные меры. Новейшие отечественные технологии позволяют обрабатывать обращения незамедлительно, еще до того, как они появятся в эфире.

Президент России подвел итоги 2025 года 19 декабря. Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, длилась 4 часа 27 минут. За это время Путин ответил в общей сложности на 77 обращений, которые касались тем СВО, демографии, технологий, внешней политики, образования, недвижимости, экономики и других.

Читайте также


властьполитика

Главное

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика