"Московский патруль": полицейские задержали повредившего более 10 автомобилей мужчину

Столичные полицейские задержали злоумышленника, который повредил больше десятка автомобилей. Он прокалывал колеса и царапал кузов.

В ходе проведения проверки участковому уполномоченному удалось установить и задержать злоумышленника. Им оказался 18-летний молодой человек, который сознался в совершенном деянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

