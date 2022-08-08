"Московский патруль": три патрульных автомобиля пытались остановить одну иномарку

Три патрульных автомобиля потребовалось, чтобы остановить эту черную иномарку. Женщина устроила экстремальный заезд по оживленной дороге в Подмосковье. Уходя от полицейских, она лавировала на огромной скорости, подрезала другие автомобили, но в итоге не справилась с управлением и оказалась в кювете.

По данным МВД, за рулем с внешними признаками алкогольного опьянения находилась женщина 1983 года рождения. Правонарушительница отстранена от управления и в отношении нее составлены административные протоколы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

