"Московский патруль": пассажир метро напал на женщину, которая не дала пройти бесплатно

Правоохранители задержали в столичном метро мужчину, который набросился на пассажирку с кулаками за то, что она не дала ему пройти через турникет. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина с букетом цветов пытается бесплатно пройти в столичную подземку вслед за женщиной.

Пассажирке это не понравилось, она остановилась, сделала замечание и прошла дальше. Злоумышленник смог миновать турникет с помощью другой пассажирки, а потом догнал первую женщину на эскалаторе и ударил рукой по лицу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

