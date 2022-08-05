Движение на Киевском шоссе в сторону центра перекрыто из-за ДТП

Фото: телеграм-канал “ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ”

Движение в сторону центра на Киевском шоссе перекрыто из-за ДТП. Там столкнулись маршрутное такси и автомобиль, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Движение в сторону центра перекрыто", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что на 35-м километре Киевского шоссе маршрутка столкнулась с автомобилем.

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что девять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Хабаровске. Для оказания медицинской помощи их доставили в краевую клиническую больницу имени Владимирцева.