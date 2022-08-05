В МВД назвали возможную причину аварии на Киевском шоссе

16:03 (обновлено 05.08.2022 17:09)
Фото: телеграм-канал “ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ”
Причиной ДТП на Киевском шоссе в ТиНАО могло стать несоблюдение дистанции водителем маршрутного такси, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.
В ведомстве уточнили, что на 35-м километре Киевского шоссе в сторону МКАД водитель маршрутного такси Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с автомобилем Hyundai Porter. Отмечается, что микроавтобус принадлежит региональному перевозчику ООО "Домтрансавто".
В столичной Госавтоинспекции, в свою очередь, рассказали, что столкновение произошло в тот момент, когда водитель легковушки остановился в крайней правой полосе, чтобы закрепить перевозимый груз.
Отмечается, что в результате ДТП пострадал четыре человека. Водитель Hyundai Porter и три пассажира маршрутного такси. Все они госпитализированы в медучреждения с травмами различной степени тяжести. Ранее сообщалось о семи пострадавших.
В департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности добавили, что один из пострадавших оказался заблокирован в транспортном средстве. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного центра Москвы: расчеты ПСО № 206, 307 и АСО № 6.
"По прибытии пожарные деблокировали пострадавшего из автомобиля и передали его бригаде скорой помощи", – подчеркнули в ведомстве, уточнив, что с места аварии пострадавшего эвакуировали вертолетом.
В настоящий момент на месте ДТП продолжают работать сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла на контроль ход дела.
В Дептрансе сообщили, что движение на Киевском шоссе в сторону центра восстановлено по трем полосам. Ранее оно было перекрыто.
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