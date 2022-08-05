"Московский патруль": в Москве задержали черных менял

В Москве задержали так называемых черных менял. Они нелегально покупали и продавали валюту в 10 подпольных обменных пунктах. Крупную сеть закрыли сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии.

Злоумышленники без необходимых разрешительных документов систематически совершали операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты. Для этого они арендовали более 10 помещений в различных районах столицы, где разместили расчетно-кассовое оборудование и приборы для автоматического подсчета банкнот. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

