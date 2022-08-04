"Московский патруль": суд оправдал директора фабрики "Меньшевик"

Директор кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов окончательно оправдан по делу о покушении на убийство. Вердикт присяжных сегодня подтвердил судья Московского городского суда.

Как Аверьянову удалось уйти от ответственности? И почему он резко сменил свое отношение к журналистам? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.