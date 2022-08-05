Песчаная буря пронеслась по Саудовской Аравии

По Саудовской Аравии пронеслась песчаная буря. Как все происходило, снимали на телефоны очевидцы, а потом размещали ролики в социальных сетях.

Видимость была почти нулевая. Люди, которых ветер едва не сбивал с ног, постарались побыстрее укрыться в домах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.