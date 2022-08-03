МИД Финляндии рекомендовал не продавать санкционные товары гражданам РФ

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Министерство иностранных дел Финляндии рекомендовало магазинам не продавать россиянам санкционные товары, проверяя у покупателей паспорта. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания YLE.
"Продажа подпадающих под санкции товаров запрещена, если товары предполагается использовать в России. Магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в Россию", – говорится в сообщении финского внешнеполитического ведомства.
В МИД пояснили, что продавцам рекомендовано проверять паспорта у покупателей дорогих товаров, поскольку на практике трудно определить, куда отправится товар. При этом в каждом конкретном случае продавцу следует принимать соответствующее решение в индивидуальном порядке.
Также в министерстве отметили, что вопрос санкций обсуждался со многими финскими компаниями, а также с Центральным союзом деловой жизни Eврокомиссии и торговыми палатами.
Ранее сотрудники магазина Chanel в Дубае не разрешили купить клиентке вещи, потому что у нее российский паспорт. Женщина сообщила в соцсетях, что продавцы требовали подписать бумагу, что она не живет в России и не будет ввозить туда сумку.
Модный дом объяснил, что отказ в продаже их продукции россиянам связан с санкциями, которые компания должна соблюдать. Под ограничения подпали отдельные товары дороже 300 евро.
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