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Политика

16:52

МИД Финляндии рекомендовал не продавать санкционные товары гражданам РФ

политикаобществоза рубежом

Фото: depositphotos/dnaumoid

Министерство иностранных дел Финляндии рекомендовало магазинам не продавать россиянам санкционные товары, проверяя у покупателей паспорта. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания YLE.

"Продажа подпадающих под санкции товаров запрещена, если товары предполагается использовать в России. Магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в Россию", – говорится в сообщении финского внешнеполитического ведомства.

В МИД пояснили, что продавцам рекомендовано проверять паспорта у покупателей дорогих товаров, поскольку на практике трудно определить, куда отправится товар. При этом в каждом конкретном случае продавцу следует принимать соответствующее решение в индивидуальном порядке.

Также в министерстве отметили, что вопрос санкций обсуждался со многими финскими компаниями, а также с Центральным союзом деловой жизни Eврокомиссии и торговыми палатами.

Ранее сотрудники магазина Chanel в Дубае не разрешили купить клиентке вещи, потому что у нее российский паспорт. Женщина сообщила в соцсетях, что продавцы требовали подписать бумагу, что она не живет в России и не будет ввозить туда сумку.

Модный дом объяснил, что отказ в продаже их продукции россиянам связан с санкциями, которые компания должна соблюдать. Под ограничения подпали отдельные товары дороже 300 евро.

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Сюжет: Санкции

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