Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл
Швейцария приняла седьмой пакет санкций против РФ, включая эмбарго на поставки золота. Соответствующий документ был размещен на сайте Федерального совета страны.
"Федеральный совет принимает последний пакет санкций ЕС в отношении золота и изделий из золота из России. Меры вступают в силу 3 августа 2022 года", – говорится в материале.
Кроме того, власти Швейцарии заморозили активы Сбербанка.
Ранее издание The National Interest отметило, что западные санкции не смогли развалить российскую экономику. Так, во втором квартале нынешнего года профицит внешней торговли России составил рекордные 70,1 миллиарда долларов. Помогают такому успеху высокие цены на товары и способность России экспортировать нефть, газ, зерно и золото.
Страны Запада усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин заявил, что санкции против РФ не отражают реалии мировой политики и экономики
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