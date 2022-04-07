В Chanel опровергли сообщения об ограничениях при продаже товаров россиянам

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Менеджер бутика Chanel в центре Парижа рассказала, что ограничение продаж одежды и аксессуаров по национальному признаку не является политикой магазина.
По словам девушки, россияне могут без проблем приобрести товары бренда.
"Мы слышали сообщения блогеров о том, что Chanel отказывается продавать сумки россиянам, но это не так. Это фейк. У них просто были заблокированы счета. Ограничений нет, лишь бы у вас работала карта", – сказала менеджер магазина РИА Новости.
Ранее сотрудники магазина Chanel в Дубае не разрешили купить клиентке вещи, потому что у нее российский паспорт. Женщина сообщила в соцсетях, что продавцы требовали подписать бумагу, что она не живет в России и не будет ввозить туда сумку.
Модный дом объяснил, что отказ в продаже их продукции россиянам связан с санкциями, которые компания должна соблюдать. Под ограничения подпали отдельные товары дороже 300 евро.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Магазинам Chanel за границей запретили продавать товары бренда россиянам
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