Спасатели сняли двух мужчин с буя на реке Дон. Все произошло под Азовом. Там посреди реки заметили людей и отправили к ним спасательный катер.

Подоспевшей помощи пловцы не обрадовались. Сказали, что они спортсмены, немного отдохнут и поплывут дальше. Однако спасателей эти доводы не убедили. В этой части реки запрещено купаться. А потому пловцов все же сняли с буя, усадили в катер и доставили на берег. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.