"Московский патруль": суд в Химках вынес приговор американке Бриттни Грайнер

Химкинский городской суд вынес приговор баскетболистке из США Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков. Двукратная олимпийская чемпионка отправится в колонию на 9 лет.

Также она должна выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.