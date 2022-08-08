"Московский патруль": сотрудники ГИБДД доставили беременную женщину в роддом в Одинцове

Во время патрулирования трассы в Одинцове к инспекторам подъехал один из водителей и сообщил, что его супруга рожает. Из-за заторов на дороге он не успевал добраться до роддома. Полицейские приняли решение пересадить женщину в патрульный автомобиль и оперативно доставили ее до ближайшего медицинского учреждения.

Через несколько часов женщина родила мальчика. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо. На их выписку приехали лейтенанты Дмитрий Антошкин и Дмитрий Корнеев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

